Sevgili Başak, bugün senin için finansal konuların ön planda olduğu bir gün olacak. Venüs ve Satürn'ün Koç burcunda birleşmesi, para konularına daha fazla odaklanmanı sağlıyor. Bu durum, özellikle finansal ortaklıklarını etkileyebilir ve belki de bir süredir aklının bir köşesinde duran, ancak bir türlü karar veremediğin bir konuda karar almanı gerektirebilir.

Kredi, borç, miras ya da ortak yatırımlar gibi konular bugün gündeminde olabilir ve belki de bu konularla ilgili bazı kararlar alman gerekebilir. Ancak biz senin, güvenmediğin hiçbir şeye imza atmayacağını çok iyi biliyoruz. Bu yüzden, imzalayacağın her türlü sözleşme veya anlaşmanın her bir detayını dikkatlice incelemeni öneriyoruz. Paranı korumak ve maddi riskleri minimize et, böylece her şeyi kusursuz hale getirebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…