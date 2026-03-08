Sevgili Başak, bugün bedenin düzen ve denge peşinde. Yoğun bir iş temposu içinde olman bile bu arayışını durduramıyor. Ancak endişelenme, çünkü bir çözümümüz var. İşte burada sadece birkaç saniyeni alacak küçük bir esneme hareketi ya da nefes egzersizi devreye giriyor. Bu basit ama etkili teknikler, seni tüm stres ve gerginlikten arındırarak yeniden dengeye kavuşturabilir.

Günün sonunda ise zihnini boşaltacak bir aktiviteye zaman ayırmak, senin için adeta bir terapi olabilir. Belki bir kitap okuyabilir, belki de favori dizini izleyebilirsin. Ya da belki de bir yoga seansı tam da ihtiyacın olan şeydir. Hangi aktiviteyi seçersen seç, unutma ki önemli olan zihnin ve bedenin arasındaki dengeyi korumak. Bu dengeyi sağladığında, kendini çok daha huzurlu ve mutlu hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…