Sevgili Başak, bugün hayatında biraz hareketlilik olacak gibi görünüyor. Venüs, enerjisini Koç burcuyla birleştiriyor ve bu durum senin duygusal yoğunluğunu ve tutkunu birkaç tık yukarıya çıkarabilir. Aşk hayatında fırtınalar kopabilir, kalbin hızla çarpmaya başlayabilir. Ancak bu durumun bir de kıskançlık boyutu var. Kıskançlık temaları da bugün seninle birlikte yükselişe geçebilir.

Bu yüzden, partnerinle arandaki çizgileri belirlemekte fayda var. Duygusal anlamda biraz daha dikkatli olman gereken bir gün. Bugün yoğun duygularla kişisel sınırlarını aşarsan, yarın pişman olabilirsin. Unutma, her şeyin fazlası zarar!

Öte yandan, eğer bekarsan, bugün sürprizlerle dolu olabilir. Gizemli ve derinliği olan birinden gelen bir çekime kapılabilirsin. Belki de yeni bir aşk kapını çalacak, belki de bir süredir ilgini çeken bir kişiye duygularını açma cesareti bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…