Sevgili Başak, bugün aşkın gizemli ve karmaşık dünyasında, partnerinin en tuhaf ve alışılmadık huylarına dikkat çeken bir ışık tutacaksın. Belki onun sevimli sakarlıkları, belki de unutkanlıkları, belki de kendine has olan ve onu diğerlerinden ayıran gariplikleri bugün sana her zamankinden daha çekici gelecek.

Bir ilişkide mükemmeliyetçilik peşinde koşmak yerine, hayatın o dağınık ama samimi haliyle dalga geçebildiğin ve her anını kucakladığın zamanlarda gerçek aşkın tatlı lezzetini keşfedeceksin. İşte bugün, aşkın ve hayatın tüm karmaşasını kucaklama zamanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…