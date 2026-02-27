onedio
28 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

27.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Şubat Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün nörolojik aktivitelerin hız kazandığı ve sinir iletimlerinin adeta bir elektrik şebekesi gibi çalıştığı bir gün olacak. Bu durum, vücudunda adeta bir enerji patlaması hissetmene neden olabilir. Hani bazen bir elektriklenme, bir hareketlilik hissedersin ya, işte tam olarak bugün o günlerden biri!

Biliyoruz ki, teknolojik cihazların elektromanyetik alanı, vücudumuzun doğal enerji dengesini bozabiliyor. Bu yüzden bugün, bu cihazlardan biraz uzaklaşıp doğayla iç içe olmanı öneriyoruz. Ayaklarını toprağa basıp topraklanmayı denemelisin. Bu, vücudunun enerji dengesini yeniden sağlayacak ve melatonin seviyeni artıracak. Sonuçta, daha kaliteli bir uyku çekeceksin.

Ayrıca, zihnindeki gereksiz sekmeleri kapatmayı ve dinlenmeyi de unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

