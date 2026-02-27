Sevgili Başak, bugün nörolojik aktivitelerin hız kazandığı ve sinir iletimlerinin adeta bir elektrik şebekesi gibi çalıştığı bir gün olacak. Bu durum, vücudunda adeta bir enerji patlaması hissetmene neden olabilir. Hani bazen bir elektriklenme, bir hareketlilik hissedersin ya, işte tam olarak bugün o günlerden biri!

Biliyoruz ki, teknolojik cihazların elektromanyetik alanı, vücudumuzun doğal enerji dengesini bozabiliyor. Bu yüzden bugün, bu cihazlardan biraz uzaklaşıp doğayla iç içe olmanı öneriyoruz. Ayaklarını toprağa basıp topraklanmayı denemelisin. Bu, vücudunun enerji dengesini yeniden sağlayacak ve melatonin seviyeni artıracak. Sonuçta, daha kaliteli bir uyku çekeceksin.

Ayrıca, zihnindeki gereksiz sekmeleri kapatmayı ve dinlenmeyi de unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…