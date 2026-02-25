onedio
26 Şubat Perşembe Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

26 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

25.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Şubat Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, sürekli düşüncelerinle meşgul olan, her detayı gözden kaçırmamak için uğraşan o parlak zihnini yavaşlatmalısın. Bugün, tüm dikkatini ciğerlerine ve diyaframına yönlendirmeli, derin bir nefes almalısın. Zira içinde tuttuğun, her şeyin mükemmel olmasını sağlamak için kendine yaptığın baskı, göğüs kafesinde görünmez bir mengene gibi hissettiriyor.

Bu yüzden, kendini doğanın kollarına bırakmalı, açık havada, gözlerini kapat ve sadece nefes almayı düşünmelisin. Ciğerlerini sonuna kadar doldur, oksijenin her bir hücrene ulaştığını hayal et. Sonra, içinde tuttuğun o bayat havayı dışarı at, tüm stresin, endişenin ve baskının ciğerlerinden dışarı çıktığını hisset. O nefesi özgürce serbest bıraktığında, bedenindeki tüm o kronikleşmiş kasılmaların bir anda buharlaşıp uçtuğunu göreceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

