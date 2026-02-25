Sevgili Başak, bugün gökyüzünde seni de etkileyen bir hareketli olacak. Mars ve Uranüs arasındaki çatışmalı açı, devlet dairelerindeki işlerin, hukuki konuların veya vize/pasaport gibi resmi işlerin beklenmedik engellerle karşılaşabileceği anlamına geliyor. Belki de günlerce uğraştığın, emek verdiğin belgeler bir hata nedeniyle reddedilebilir ya da heyecanla beklediğin bir mülakatın iptal olması gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Dikkatli ol, çünkü hayalini kurduğun o mükemmel plan bile bir anda altüst olabilir.

Ancak, dur bakalım! Bu tıkanıklığın aslında kozmik bir yönlendirme olduğunu hiç düşündün mü? Belki de bu durum, seni hayal ettiğin ülkeden ya da sektörden çok daha iyi bir yerlere yönlendirmek için var. Bekleme sürecinde karşılaşacağın bir kişi ya da bir kafede duyduğun bir iş fikri, iptal olan planının yerini alacak büyük bir girişim fırsatı olabilir. Belki de evrakların reddedildiği bugün, hayatının en büyük sözleşmesini imzalayacağın yeni bir kapının anahtarını bulacağın gündür. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…