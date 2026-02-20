Sevgili Başak, bugün Mars ile Chiron arasında oluşan altmışlık, finansal ortaklıklarınla ilgili bir süredir kafanı kurcalayan, belki de uykularını kaçıran bir meseleyi çözme fırsatı sunuyor. Borçlar, primler, alacaklar gibi konularda belki de günlerdir, haftalardır hatta aylardır beklediğin bir gelişme seni bekliyor olabilir.

Daha önce üzerinde defalarca düşündüğün, belki de etrafındakilere danıştığın ancak bir türlü vakit bulamadığın veya belki de cesaret edemediğin bir planı bugün yeniden masaya yatırabilirsin. Korkma, çünkü bu süreçte kriz yönetimi ve liderlik için son derece uygunsun. Sakinliğin ve soğukkanlılığınla, belki de bir süredir ertelediğin hedeflerine emin adımlarla ilerleyebilecek bir dönemdesin. Bu durum, etrafındakilere de güven vermeni sağlayacak. Böylece, hem hedeflerine birkaç adım daha yaklaşmış hem de etrafındakilere güven aşılamış olacaksın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…