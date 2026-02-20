Sevgili Başak, bugün Mars ve Chiron arasında bir dans başlıyor... Bu iki gezegen bir altmışlık oluşturuyorlar ve bu senin aşk hayatını etki ediyor. Bugün, derinlemesine bir konuşma için hazırlıklı ol. Zira bu konuşma, belki de uzun zamandır aklını kurcalayan, belki de biraz çekindiğin, hatta belki de partnerinle daha önce hiç konuşmadığın konuları içerecek. Bu konuşma, ilişkinin belki de en karanlık köşelerine ışık tutacak. Bu sayede ilişkinde daha şeffaf bir döneme adım atabilirsin. Gizemli perdenin arkasına bakabilir, belki de ilk defa gerçekten ne olduğunu görebilirsin.

Aranızda gizli saklı bir geçmişin olmadığı, her şeyin açıkça konuşulduğu, gerçek bağlar kurabileceğiniz bir dönem başlıyor. Bu, onun sana tümüyle açık olması ve senin ona kendini bırakman demek. Bu, aşkı daha da güçlendirecek. Bu, belki de aşkın en güzel hali. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…