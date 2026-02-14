Sevgili Başak, aşk hayatında bugün, düşüncelerinden çok hislerine kulak vermen gerektiğini söyleyebiliriz. Mantığını bir kenara bırakıp kalbinin sesini dinlemeye ne dersin? Eğer bekar bir Başak burcuysan, bugünlerde biriyle arandaki mesafelerin azaldığını hissedebilirsin. Bu durum, seni oldukça heyecanlandırabilir, hatta kalbinin ritmini hızlandırabilir.

Belki de uzun zamandır göz göze gelmeyi beklediğin biri, sonunda sana yoğun bir ilgi göstermeye başlamış olabilir. Ve bu durum, seni biraz şaşırtmış olabilir. Ancak unutma, aşk her zaman beklenmedik bir anda kapını çalabilir. Bu yüzden, bu karşılıklı bakışmaların ve kalbinde hissettiğin o hafif sızının, belki de kalbini ısıtacak bir aşka dönüşeceğini düşünmeye ne dersin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…