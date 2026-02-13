Sevgili Başak, bugün aşkın büyüsünü korumak için fazla analiz yapmaktan kaçınman gerektiğini unutmamalısın. Belki de bu, sana biraz garip gelebilir, çünkü çoğumuz kararlarımızı verirken mantığımızı kullanmayı tercih ederiz, değil mi? Ancak aşk, bazen mantığın ötesine geçmeyi gerektirir.

Tam da bu noktada eğer bekarsan ve kalbini birine açmayı düşünüyorsan, onu eleştirel bir gözle değerlendirmek yerine, belki de ona bir şans vermelisin. Zira birini kusurları ile sevmeye hazırsan ve kalbini açarsan, bu yakınlaşma sana beklenmedik bir şekilde sevgiyi ve aşkı getirebilir.

Tabii eğer bir ilişkin varsa ve partnerinin kusurlarını görmeye odaklanıyorsan, belki de bir adım geri atıp onu olduğu gibi kabul etmeyi denemelisin. Hatta, kimsenin mükemmel olmadığını unutmamalı ve birini olduğu gibi sevmenin kalbini aşkla doldurmanın en güzel yolu olduğunu bilmelisin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…