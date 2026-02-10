Sevgili Başak, bugün aşk hayatında sürekli olarak sana eşlik eden ve belki de seni biraz yoran 'yeterince iyi miyim?' sorusunu bir kenara bırakmanın tam zamanı. Kendini sürekli bir değerlendirme sürecinde bulduğun bu durum, yerini daha kabul edici ve olumlu bir duyguya bırakacak.

Partnerinin tüm özelliklerini, iyi ya da kötü yanlarını sürekli kıyaslamaktan vazgeçmenin zamanı geldi. Belki de onu olduğu gibi, tüm haliyle kabul etmeyi denemelisin, tıpkı seni olduğun gibi kabullendiği gibi. Bu durum, senin de ruhunu hafifletecek, içinde bir huzur oluşturacak ve gerçek duygularına, kalbinin sesine odaklanmana yardımcı olacak.

Şimdi, aşkı olduğu gibi, tüm çıplaklığıyla yaşamanın tam zamanı. Zira aşka kendini bıraktığında, sevmenin ve sevilmenin getirdiği o muhteşem duyguyu, o şifayı da hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…