Sevgili Başak, bugün iş hayatında mükemmeliyetçilik senin için ağır bir yük haline gelebilir. Güneş ve Chiron arasındaki altmışlık, senin kusursuzluk arayışının aslında ne kadar yorucu olduğunu açığa çıkarıyor. Belki de bugün yapacağın minik bir hata ya da karşılaşacağın küçük bir aksilik, aslında kafanda büyüttüğün kadar devasa bir felaket değil. Hatta bu durum, seni daha gerçekçi ve sürdürülebilir bir çalışma ritmine yönlendirebilir.

Günün ilerleyen saatlerinde, iş düzeninde yapıcı bir değişiklik yapma ihtimalin yüksek. Kendine daha fazla esneklik tanımanın, aslında iş verimliliğini artıracağını anlayabilirsin. Yani Güneş’in ışığı, Chiron’un şifa veren enerjisine dokunurken, kendine karşı eleştirel olduğun bir konuda yumuşama yaşayabilirsin. Bugün gerçekleştireceğin bu basitleştirme ise uzun vadede seni büyük bir rahatlama sürecine sokacaktır. Hatta belki de bu rahatlama, kendi işini kurma düşüncesini bile aklına getirebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…