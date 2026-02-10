Sevgili Başak, bugün iş hayatında, mükemmeliyetçilik sana ağır bir yük gibi gelmeye başlayacak. Zira Güneş ile Chiron arasındaki altmışlık, her detayı kusursuz yapma çabasının seni nasıl zorladığını gözler önüne seriyor. Mesela bugün yapacağın küçük bir hata ya da yaşayacağın ufak bir aksaklık, aslında düşündüğün kadar büyük bir felaket yaratmayacak. Aksine, bu durum seni daha gerçekçi bir tempoya yönlendirecek.

Günün ilerleyen saatlerinde ise iş düzeninde yapıcı bir değişiklik yapma olasılığın oldukça yüksek. Kendine daha fazla alan tanımanın, aslında verimliliğini artıracağını fark edeceksin. Güneş’in ışığı, Chiron’un şifa alanına temas ederken, kendine karşı eleştirel olduğun bir konuda yumuşama yaşayabilirsin. Bugün yapacağın bu sadeleşme, uzun vadede seni büyük bir rahatlama sürecine sokacak. Hatta artık kendi işini kurmaya bile odaklanabileceksin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sürekli odaklandığın “yeterince iyi mi?” sorusu, yerini daha kabul edici bir duyguya bırakacak. Partnerinin artılarını ve eksilerini düşünmeyi bırakmanın zamanı geldi. Belki de onu olduğu gibi kabul etmelisin, onun sana yaptığı gibi! Böylece hafifleyebilir, huzur bulabilir ve gerçek duygularına odaklanabilirsin. Yani, sonunda aşkı olduğu gibi yaşayabilirsin. İşte bu sana çok iyi gelecektir eminiz. Aşka kendini bıraktığında sevmenin ve sevilmenin şifasını da hissedeceksin çünkü! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…