Sevgili Başak, yeni haftaya Merkür'ün Kova burcuna geçişiyle merhaba diyorsun ve bu hafta senin için teknoloji dolu bir dönem başlıyor. İşte şimdi, günlük rutinlerine küçük teknolojik devrimler eklemeye hazırlan. Çünkü bugünden itibaren zihnin her zamankinden daha pratik çalışmaya başlayacak. Çalışma yöntemlerini modernize etmek ve verimliliğini artırmak için bu dönemi en iyi şekilde değerlendireceksin. Sağlık rutininden iş akışına kadar her alanı bir algoritma gibi düzenleyerek beklediğin zihinsel ferahlığı yakalayacaksın.

Özellikle de iş hayatında 'daha çok çalışma' dönemini kapatarak 'akıllı çalışma' dönemini başlatacaksın. Karmaşık sistemleri basitleştirecek projelerinle iş arkadaşlarının gözlerini üzerine çekmeye de hazır olmalısın. Ama dikkatli ol bu durum, rekabeti de kızıştıracaktır. Zira, hizmet verdiğin alanlarda kullandığın dili yenilemek ve dijitalleşmeye odaklanmak, seni sektöründe aranan bir uzman haline getirecektir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün detaylara takılmaktan vazgeçiyorsun... Artık büyük resme odaklanıyorsun, belli ki! Bu sayede partnerine pratik yardımlarda bulunmak ve onun hayatını kolaylaştıracak akıllıca çözümler üretmek, senin sevgi dilin haline geliyor. İlişkideki pürüzleri duygusal tartışmalar yerine mantıklı protokollerle çözeceğine eminiz. Ama yaklaşımların romantik ve heyecanlı olacak. Yani şimdi, kalbin ile aklın bir araya gelip seni mutluluğa taşıyacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…