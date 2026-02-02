Sevgili Başak, bugün Merkür ile Jüpiter üçgeninin enerjisiyle ufkunu genişletmenin tam zamanı. Akademik kariyer ve eğitim fırsatları, yurt dışı bağlantılarıyla ön plana çıkabilir. Belki de bir başvuru, e-posta ya da görüşme beklediğinden daha hızlı ilerleyebilir. Şubat ayı, senin için öğrenme ve büyüme ayı olacak gibi görünüyor.

Görünen o ki bugün, büyük düşünmekten çekinmiyorsun. Küçük detaylara takılıp kalmadan, hedeflerine odaklanıyorsun. Farklı bir bakış açısıyla uluslararası düzeyde bir gelişim sergilemeye odaklanarak bulunduğun yerden daha ileriye, belki de hayal bile edemeyeceğin bir noktaya ulaşabilirsin. Cesaretin ve doğru bilgin, bugün en büyük silahın olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise uzak temaslar dikkat çekiyor... Belki de fiziksel ya da duygusal bir mesafe, hislerini daha görünür kılabilir. Uzakta olan biriyle bağın güçlenebilir ya da farklı bir dünyadan gelen biri kalbini çalabilir. Belki de aşk için sınırları aşmanın zamanı gelmiştir. Özlem duyduğun kişi kalbinin tek sahibi olabilir, bunu da bir düşün deriz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…