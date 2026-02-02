onedio
3 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

02.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Şubat Salı günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Şubat Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Merkür ve Jüpiter'in muhteşem dansı, iştah ve ritim konularını gündeme getiriyor. Gün boyu yaşanan hızlı tempo, bazen öğünleri atlamana ya da gece yarısı ağır yemekler tüketmeme sebep olabilir. Ancak unutma ki bu tür alışkanlıklar vücudunu oldukça zorlar ve enerjini düşürür.

Dolayısıyla, küçük ama dengeli beslenmeye özen göstermek, özellikle sindirim sistemini rahatlatacak ve enerjini korumana yardımcı olacaktır. Belki bir elma, belki bir avuç badem ya da bir tabak hafif salata... Küçük ama besleyici seçimler, gün boyu kendini daha hafif ve enerjik hissetmeni sağlayacak. Bu arada su tüketimi ve sağlıklı sıvı alımına da dikkat et. Belki bir şişe maden suyu, C vitamini deposu meyve suyu ya da smoothie sağlığını destekleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

