Sevgili Başak, bugün aşk hayatında uzaklardan esen rüzgarlar dikkat çekiyor. Belki de coğrafi bir mesafe ya da duygusal bir uzaklık, hislerini daha belirgin ve görünür hale getirebilir. Uzaklarda olan biriyle duygusal bağın daha da güçlenebilir veya farklı bir kültürden, farklı bir dünyadan gelen biri, kalbinin kapısını çalabilir.

Belki de aşk için sınırları aşmanın, engelleri kaldırmanın zamanı gelmiştir. Özlem duyduğun, kalbinde taht kurmuş o özel kişi, aslında kalbinin tek sahibi olabilir. Bunun üzerine biraz daha düşünmeni öneririz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…