Sevgili Başak, bugün aşk hayatında adeta bir romantizm fırtınası kopuyor. Büyük ve iddialı laflar yerine, minik jestler ve zarafet dolu yaklaşımların seni daha çok etkilediğini hissediyorsun. Günlük hayatın tekdüze ve sıkıcı ritmi içerisinde, paylaşılan özel ve anlamlı anlar, kalbine bir sonbahar akşamında çalınan hüzünlü bir melodi gibi geliyor.

Sıkı tutun, çünkü heyecan verici bir arkadaşlık, unutulmaz ve efsane bir aşka dönüşme potansiyeli taşıyor. O da ne? Sen zaten ona karşı derin duygular beslemiyor musun? İşte bu yüzden, aşkın gücünü küçümseme ve cesurca kalbini ona tamamen aç. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…