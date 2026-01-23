Sevgili Başak, aşkınla dolu kalbinin derinliklerinde bugün neler oluyor bir bakalım mı? Güneş ile Plüton'un etkileşimi, aşk hayatında bugün bazı kaçınılmaz yüzleşmeleri beraberinde getiriyor. Belki de uzun zamandır içinde tuttuğun, söylemekten çekindiğin o kelimeler bugün dudaklarından dökülecek. Ya da belki de gizli bir köşede sakladığın, kimseyle paylaşmadığın duyguların bugün açığa çıkma vakti geldi.

Ancak şunu unutma ki gerçek neyse, artık onunla yüzleşmeli ve onun üzerine gitmelisin. Aşk, en çok dürüstlüğü sever çünkü. Bu yüzden, eğer aşkı arzuluyorsan, dürüstlüğü de kabullenmelisin. İçindeki gerçek duygularınla yüzleşmek, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…