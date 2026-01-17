Sevgili Başak, bugün Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay, duygusal dünyanı biraz daha gerçekçi bir perspektiften incelemeni sağlıyor. İlişkindeki sorumlulukları masaya yatırma, belki de yeni yükümlülükler üstlenme zamanı olabilir. Kalbinin sesini mi dinleyeceksin, yoksa aklının mı? Bu ikilem, senin gibi hassas bir burç için hiç de kolay değil, bunu çok iyi biliyoruz.

Ancak merak etme, Yeni Ay'ın güçlü enerjisi, aşk hayatını daha sağlam bir temele oturtuyor. Belki de bu, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam sırası. Artık ne istediğini, kimi istediğini daha net bir şekilde bileceksin. Emin ol, bu yeni ay dönemi aşk hayatında daha birçok güzel sürprizle dolu olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…