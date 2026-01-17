onedio
18 Ocak 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

17.01.2026 - 18:01

Başak ve yükselen Başak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? 

18 Ocak Pazar günü Başak ve yükselen Başak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay, duygusal dünyanı biraz daha gerçekçi bir perspektiften incelemeni sağlıyor. İlişkindeki sorumlulukları masaya yatırma, belki de yeni yükümlülükler üstlenme zamanı olabilir. Kalbinin sesini mi dinleyeceksin, yoksa aklının mı? Bu ikilem, senin gibi hassas bir burç için hiç de kolay değil, bunu çok iyi biliyoruz.

Ancak merak etme, Yeni Ay'ın güçlü enerjisi, aşk hayatını daha sağlam bir temele oturtuyor. Belki de bu, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam sırası. Artık ne istediğini, kimi istediğini daha net bir şekilde bileceksin. Emin ol, bu yeni ay dönemi aşk hayatında daha birçok güzel sürprizle dolu olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

