17 Ocak 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

16.01.2026 - 18:01

Başak ve yükselen Başak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 17 Ocak Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

17 Ocak Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün duygularını kucaklamanın ve aşkı akışına bırakmanın zamanı gelmedi mi? Zira Venüs, Kova burcuna geçiş yaptı ve bu enerji seni daha rahat, daha doğal bir akışın içine çekebilir. İlişkindeki gerginliklerin yerini neşeli anlara bıraktığı bir dönem seni bekliyor olabilir.

Partnerinle birlikte yapabileceğin eğlenceli aktiviteler planlamaya ne dersin? Belki birlikte yeni bir hobi edinmek, belki de birlikte spor yapmak... Özellikle de yeni arkadaş gruplarına dahil olup, farklı deneyimler yaşamak bu dönemde oldukça keyifli olabilir. Örneğin birlikte bir resim workshop'una katılmak ya da belki birlikte yoga derslerine başlamak... Hem eğlenip hem de birlikte yeni şeyler öğrenmek ilişkinize taze bir enerji katabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

