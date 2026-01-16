Sevgili Başak, bugün duygularını kucaklamanın ve aşkı akışına bırakmanın zamanı gelmedi mi? Zira Venüs, Kova burcuna geçiş yaptı ve bu enerji seni daha rahat, daha doğal bir akışın içine çekebilir. İlişkindeki gerginliklerin yerini neşeli anlara bıraktığı bir dönem seni bekliyor olabilir.

Partnerinle birlikte yapabileceğin eğlenceli aktiviteler planlamaya ne dersin? Belki birlikte yeni bir hobi edinmek, belki de birlikte spor yapmak... Özellikle de yeni arkadaş gruplarına dahil olup, farklı deneyimler yaşamak bu dönemde oldukça keyifli olabilir. Örneğin birlikte bir resim workshop'una katılmak ya da belki birlikte yoga derslerine başlamak... Hem eğlenip hem de birlikte yeni şeyler öğrenmek ilişkinize taze bir enerji katabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…