Sevgili Başak, bugün seninle birlikte Venüs'ün Kova burcuna geçişini konuşacağız. Zira bu geçişin getireceği etkilerle birlikte, iş düzeninde bazı değişiklikler yapma isteği kendini gösterebilir. Bu hafta sonu zihnini yoğun bir şekilde meşgul eden, belki de zaten bir süredir üzerinde düşündüğün bir plan netlik kazanabilir. Daha verimli, daha işlevsel bir sistem kurma isteğiyle yanıp tutuşuyorsan, yeni planlarının tutacağı da aşikar.

Venüs'ün enerjisiyle birlikte, kariyer alanında yenilikçi ve yaratıcı çözümler bulabilirsin. Teknoloji ve dijital işler, belki de daha önce hiç düşünmediğin farklı yöntemler ilgini çekebilir. Bugün, belki de küçük gibi görünen bir değişiklik, iş hayatındaki stresi azaltarak büyük bir rahatlama sağlayabilir. Bize soracak olursan, fikirlerinle kendi işini inşa etmenin ve kendine çalışmanın zamanı geldi.

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise Venüs'ün Kova burcundaki enerjisi sayesinde daha rahat ve doğal bir akışın içinde bulabilirsin kendini. Partnerinle eğlenceli planlar yapabilir, belki de birlikte yeni bir hobi edinebilirsin. Workshoplara katılmayı, spor yapmayı ve yeni arkadaş gruplarında farklı deneyimler yaşamayı bir düşün deriz. Onunla birlikte hem kendini hem de ilişkinizin dengelerini yeniden keşfedebilirsin. İşte bu da seni kalıcı bir bağ ve gerçek aşka sürükleyebilir... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…