Sevgili Başak, bugün senin için özel bir gün olabilir. İş hayatında ayrıntılara takılıp kalabileceğin bir gün seni bekliyor. Her detayı mükemmel bir şekilde tamamlama arzun, zamanını çokça alabilir ve bu durum seni yorabilir. İşte böyle anlarda bilmelisin ki mükemmeliyetçilik her zaman en doğru yol olmayabilir. Bugün 'yeterince iyi'nin de kabul edilebilir bir seçenek olduğunu hatırlaman ve kontrolü biraz olsun elinden bırakman şart!

Tam da bu sayede kariyer hayatında sistemi düzene sokabilir, büyük resmi görüp eksiklikleri belirleyebilir ve hatta perde arkasını da görebilirsin. Bira görev paylaşımı ile iş yükünü hafifletmeye ne dersin peki? İş ortakların ya da ekibin de çalışmalı. Bu sayede farklı bakış açılarından da yaralanabileceğini unutma.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün daha rahat ve akışta olman gerekecek. Partnerinle belki küçük ama keyifli bir plan yapabilirsin. Spontane bir tiyatro oyunu, bir gezi ya da kaçamak kime iyi gelmez ki? Öte yandan eğer bekarsan, bugün doğal bir sohbetin sıcak bir yakınlaşmaya dönüşebileceği bir gün olabilir. Unutma ki zorlamadan ilerlemek her zaman en güzeli. Her şeyin akışına bırak ve bugünün keyfini çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…