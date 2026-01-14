onedio
15 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Ocak Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Ocak Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, hayatın hızlı temposunda bazen kendine yeterince dikkat etmiyorsun, değil mi? Ancak bugün, sağlığınla ilgili bazı noktalara dikkat çekmek istiyoruz. Özellikle denge konusu, bugün senin için önemli bir tema olacak.

Ayakta uzun süre kalmak, hızlı ve ani hareketler... Evet, bunlar hepimizin günlük hayatının bir parçası. Ancak bugün, bu tür hareketlerin sana baş dönmesi yapabileceğini unutma. Vücudunun sınırlarını zorlamadan, daha dikkatli ve ölçülü hareket etmeye çalış.

Bir diğer önemli nokta ise su tüketimi. Biliyoruz, bazen su içmeyi unutuyorsun. Tabii bu durum da böbreklerini yoruyor, bu yüzden daha dikkatli olman şart. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

