13 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
12.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Ocak Salı günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Ocak Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, biliyoruz ki bazen kendine karşı oldukça eleştirel olabiliyorsun. Ancak unutma, bedenini dinlemek ve ona iyi bakmak hayati önem taşıyor. Küçük bir rahatsızlık bile olsa, onu büyütme ya da tamamen görmezden gelmemelisin. 

Özellikle bugün, sindirim sistemin ve bağırsak düzenin üzerinde durman gerekiyor. Belki de biraz fazla çikolata yedin ya da biraz fazla kahve içtin. Kim bilir? Ancak bu durumları hafife alma. Basit ve düzenli alışkanlıklar, seni hızlı bir şekilde toparlayabilir. Belki bir bardak ılık su içmek, belki biraz yürüyüş yapmak... Kendine biraz daha zaman ayır ve bedenini dinle. Kendine dair yargılamalar yerine, ruhuna ve bedenine şifa veren sıcaklıkla biraz da zaman ayır! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

