Sevgili Başak, bugün gökyüzünün en büyük gezegeni Jüpiter'in karşıtlığı, seni biraz fazla düşünmeye itebilir. Belki de bedenindeki en küçük belirtileri bile büyütebilir ve onları fazlasıyla analiz edebilirsin. Hani derler ya, bazen bir ağrı sadece bir ağrıdır, belki de bugün için bu sözü hatırlamakta fayda var.

Tam da bu noktada, bedenine güvenmek ve hayatın akışını zorlamamak adına biraz geri adım atman gerekebilir. Bazen en basit rutinler bile bize en büyük huzuru sağlar, değil mi? Düzenli uyandığın saatler, belki bir fincan kahve, belki de biraz meditasyon... İşte tam da bu tür basit rutinler, bugün senin enerjini yükseltebilir ve günün geri kalanında daha rahat hissetmene yardımcı olabilir. Belki bu sayede düşüncelerinden de uzaklaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…