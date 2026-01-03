Sevgili Başak, bugün gökyüzünde gerçekleşen Mars ile Plüton karşıtlığı, kontrol etme arzunu tavana çıkarabilir. Her şeyin kusursuz olmasını arzulaman, her detayın tam da istediğin gibi olmasını beklemen, bugünkü enerji akışına oldukça uygun. Ancak unutma ki, bu durum seni biraz yorabilir.

Bu yüzden, bugün bedenine biraz esneklik tanıman, ona biraz mola vermen oldukça önemli. Belki biraz yoga yapabilir, belki biraz meditasyonla zihnini sakinleştirebilirsin. Kendine biraz zaman ayırman, bugünün enerjisini dengelemen için oldukça önemli.

Tabii bu arada cildine de biraz ilgi göstermeyi unutma. Belki bir maske uygulayabilir, belki de biraz nemlendirici ile cildini şımartabilirsin. Hafif bakım ritüelleri, bugünün enerjisini hafifletmen için oldukça yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…