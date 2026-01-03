onedio
4 Ocak Pazar Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu
4 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
03.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Ocak Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzünde gerçekleşen Mars ile Plüton karşıtlığı, kontrol etme arzunu tavana çıkarabilir. Her şeyin kusursuz olmasını arzulaman, her detayın tam da istediğin gibi olmasını beklemen, bugünkü enerji akışına oldukça uygun. Ancak unutma ki, bu durum seni biraz yorabilir.

Bu yüzden, bugün bedenine biraz esneklik tanıman, ona biraz mola vermen oldukça önemli. Belki biraz yoga yapabilir, belki biraz meditasyonla zihnini sakinleştirebilirsin. Kendine biraz zaman ayırman, bugünün enerjisini dengelemen için oldukça önemli.

Tabii bu arada cildine de biraz ilgi göstermeyi unutma. Belki bir maske uygulayabilir, belki de biraz nemlendirici ile cildini şımartabilirsin. Hafif bakım ritüelleri, bugünün enerjisini hafifletmen için oldukça yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

