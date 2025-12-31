onedio
1 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Ocak Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Ocak Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzünde bir hareketlilik var ve bu seni yakından ilgilendiriyor. Merkür, Oğlak burcuna adım atıyor. Bu geçiş ise sana çok tanıdık, huzur dolu bir düzen hissi getiriyor. Şimdi, içinde bulunduğun ortamı düzenleme, küçük temizlikler yapma, fazlalıklardan arınma ve bakım ritüellerine zaman ayırma isteği duyabilirsin. Bu eylemler, sadece fiziksel alanını değil, aynı zamanda zihnini ve bedenini de rahatlatır.

Bugün düzen, senin için en şifalı şey olabilir. Belki de bir çekmeceyi düzenlemek, belki de kitaplığındaki kitapları sıralamak, belki de evin genel bir temizliğine girişmek... Kim bilir, belki de bu düzenleme eylemi, sana yeni bir bakış açısı kazandırır, belki de yeni bir enerji verir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
