Sevgili Başak, bugün iç dünyanda bir rüzgar esiyor ve tüm kaygıları, endişeleri, stresleri süpürüp götürüyor. Yeni yılın ilk günü, zihnini tazeleyen bir detoks etkisi yaratıyor ve karmaşık düşünceler yerini daha sade, net ve anlaşılır fikirlere bırakıyor. O mükemmeliyetçi ruhun, her şeyi kusursuz yapma baskısını artık bir kenara bırakıyor. Çünkü artık farkına varıyorsun ki, mükemmel olan senden başka hiçbir şey yok! Ve en güzeli de bunun için ekstra bir çaba sarf etmene gerek yok.

Öte yandan Merkür, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş ise kariyer hayatında sana güçlü bir destek sağlıyor. Artık emeklerinin karşılığını daha görünür, daha elle tutulur bir şekilde almayı tercih edeceksin. Maddi ve manevi anlamda seni tatmin etmeyen işi mükemmel kılmak için uğraşmak yerine, daha tatmin edici bir yol bulmayı tercih edeceksin. Bu yüzden yeni yılın ilk gününde beklenmedik bir karar alıp konfor alanından çıkabilirsin. Tabii bu cesur adımı doğru zamanda atarsan, yeni düzenin başrolü sen olacaksın! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…