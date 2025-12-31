Sevgili Başak, bugün kaygılara veda ediyorsun. Yeni yılın ilk günü, zihnin için bir detoks gibi işliyor ve daha sade, net düşüncelere yer açıyor. O mükemmeliyetçi hali, her şeyi kusursuz yapma baskısını artık bir kenara bırakıyorsun. Artık mükemmel olan senden başka hiçbir şey yok! Tabii bunun için bir şey yapmana da gerek yok.

Bir yandan da astroloji dünyasında önemli bir olay yaşanıyor; Merkür, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş ise kariyer hayatında seni son derece destekliyor. Artık emeklerinin karşılığını daha görünür, daha elle tutulur bir şekilde almayı tercih edeceksin. Maddi ve manevi anlamda seni tatmin etmeyen işi mükemmel kılmakla zaman kaybetmeyeceksin. Bu yüzden yeni yılın ilk gününde beklenmedik bir karar alıp konfor alanından çıkabilirsin. Bunu doğru zamanda yaparsan, yeni düzenin başrolü sen olacaksın!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantik filmleri aratmayacak bir değişim söz konusu. Artık hayal kurmak kadar, birlikte yol yürümek de önemli hale geliyor. Sağlam temeller üzerine kurulu bir aşk, adeta seni bekliyor. Bu yıl, aşkta da kariyerinde olduğu gibi emeklerinin karşılığını alacağın bir yıl olacak gibi görünüyor. Aşkı bulmak için hayata karışmayı ise unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…