Sevgili Başak, bugün bedeninin ve zihninin seninle mükemmel bir uyum içinde olduğunu hissediyor olmalısın. Kendini nasıl hissettiğini anlamada oldukça başarılısın ve bu, sağlıklı bir yaşam tarzının en önemli adımlarından biri. Çünkü farkındalıkla hareket edip küçük ayarlamalar yapmak büyük rahatlamalar getirebilir.

Peki, günlük rutinin içinde minik bir değişiklik yapmayı düşündün mü hiç? Belki daha fazla su içmek, belki yürüyüşlerini biraz daha uzatmak veya belki de biraz daha fazla taze sebze ve meyve tüketmek... Bu tür minik değişiklikler, genel sağlık ve enerji seviyelerini artırmak için harikalar yaratabilir.

Bugün, bedenin ve zihnin arasındaki iş birliği tam anlamıyla kusursuz çalışıyor. Bu yüzden şifalanmaya, kendini daha dengeli ve odaklanmış hissetmeye odaklan! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…