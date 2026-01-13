Sevgili Başak, bugün senin için biraz daha hassas bir gün olacak gibi görünüyor. Özellikle bel ve böbreklerin konusunda biraz daha dikkatli olman gereken bir gün seni bekliyor. Ayrıca, denge konusu da bugünün gündem maddelerinden biri olacak.

Gökyüzünde gerçekleşen Merkür ile Jüpiter karşıtlığı, vücudunda ödem oluşumuna ve genel bir dengesizlik hissine sebep olabilir. Bu durumda ne yapmalı, diye soruyorsan, işte sana birkaç öneri: Öncelikle, uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınmalısın.

Ayrıca, hafif esneme hareketleri yaparak bedenini rahatlatabilirsin. Bu hareketler, vücudundaki kan dolaşımını hızlandıracak ve böylece olası ödem oluşumunu engelleyecektir. Su tüketimine de bugün biraz daha fazla özen göstermelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…