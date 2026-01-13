onedio
14 Ocak Çarşamba Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
14 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Ocak Çarşamba günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Ocak Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün senin için biraz daha hassas bir gün olacak gibi görünüyor. Özellikle bel ve böbreklerin konusunda biraz daha dikkatli olman gereken bir gün seni bekliyor. Ayrıca, denge konusu da bugünün gündem maddelerinden biri olacak.

Gökyüzünde gerçekleşen Merkür ile Jüpiter karşıtlığı, vücudunda ödem oluşumuna ve genel bir dengesizlik hissine sebep olabilir. Bu durumda ne yapmalı, diye soruyorsan, işte sana birkaç öneri: Öncelikle, uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınmalısın. 

Ayrıca, hafif esneme hareketleri yaparak bedenini rahatlatabilirsin. Bu hareketler, vücudundaki kan dolaşımını hızlandıracak ve böylece olası ödem oluşumunu engelleyecektir. Su tüketimine de bugün biraz daha fazla özen göstermelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
