Sevgili Başak, bugün senin için biraz dalgalı bir denizde yolculuk gibi olabilir. Gökyüzünde Merkür ile Jüpiter arasında yaşanan karşıtlık, kariyerinde yaratıcılık ve mantığı bir teraziye koyup dengede tutmanı gerektirecek bir durum yaratıyor. Belki de bir projede büyük bir atılım yapmayı düşünüyorsun, belki de biraz risk almayı planlıyorsun. Ancak bugünün enerjisi seni aşırı iyimserliğe sürükleyebilir ve bu durum, hatalara davetiye çıkarabilir.

İşte tam da burada, her fikrin hemen hayata geçirilebileceği düşüncesi yerine, onları bir eleme sürecinden geçirmen daha sağlıklı olabilir. Özellikle sunumlar, yazışmalar ve fikir alışverişlerinde ön saflarda olacaksın. Sözlerin, düşüncelerin büyük ilgi çekecek, bu yüzden her kelimeni özenle seçmelisin. Her zamanki gibi detaylara dikkat etmeli, eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmalı ve aşırılıklardan kaçınmalısın. Çünkü bu sayede, en doğru fikri bulabilir ve risk almayı gerektirecek projeyi en doğru şekilde değerlendirebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…