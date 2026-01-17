Sevgili Başak, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Çünkü bugün Oğlak burcunda bir Yeni Ay doğuyor ve gökyüzünün enerjisi, kariyerinde yaratıcılığını kullanmanı ve yapılandırmanı talep ediyor. Yeni projeler kapında belirebilir ancak her şeyin hemen netleşmeyeceğini unutma. Kontrol etme ihtiyacın belki de hiç olmadığı kadar artabilir. Ancak büyük bir sabırla ilerlemelisin!

Zira, iş hayatında risk almakla temkinli davranmak arasında bir seçim yapmanın tam zamanı. Bazı gelişmeler seni düşündürebilir, belki de endişelendirebilir. Ancak unutma ki bu süreç aslında kalıcı başarıların habercisi. Bugün attığın adımlar belki hemen görünmeyebilir. Ama emin ol, sağlam bir temel oluşturuyorsun ve bu temel üzerine ileride büyük başarılar inşa edeceksin. Bize soracak olursan, bugün yaratıcı ol ve sınır tanıma!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay, duygusal beklentilerini daha gerçekçi bir şekilde gözden geçirmeni sağlıyor. İlişkide sorumluluklar konuşulabilir, belki de yeni sorumluluklar alabilirsin. Kalbinle aklın arasında bir denge kurmaya çalışıyorsun ve bu hiç de kolay değil, biliyoruz. Ancak Yeni Ay, aşkı daha güvenli bir zemine taşıyor ve belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlıyor. Artık ne istediğini, kimi istediğini bileceksin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…