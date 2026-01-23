Sevgili Başak, bugün Güneş ile Plüton’un Kova burcunda bir araya gelmesi, maddi kazanç kapılarını senin için aralıyor. Bu, hukukla ilgili konular, miras işlemleri, tazminat talepleri ya da diğer resmi süreçler üzerinden olabilir. Belki de daha önce kafanı karıştıran, çözümü zor gelen konular artık çözülmeye, düğümler açılmaya başlıyor. Detaylara olan hakimiyetin ve dikkatli yaklaşımın, bu süreçte sana büyük bir avantaj sağlıyor.

Elbette, bu süreç biraz sabır gerektirebilir. Ancak sonunda, maddi anlamda bir rahatlama, belki de beklediğin bir gelir artışı seni bekliyor. Belgelerle uğraşmak, başvurular yapmak, belki de danışmanlık hizmetleri almak önemli. Tüm bu süreçlerin sonunda ise düzeni sağladığında ve işlerin kontrolünü elinde tuttuğunda, kendini daha güvende ve huzurlu hissedeceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün Güneş ile Plüton etkisinin getirdiği yüzleşmeler kaçınılmaz hale geliyor. Belki de uzun zamandır söylenmeyen sözler dökülecek dudaklarından, belki de gizli kalmış, içinde sakladığın duygular açığa çıkacak. Ancak unutma, gerçek neyse, artık onunla yüzleşmeli ve onunla ilerlemelisin. Çünkü aşk, en çok dürüstlük ister. Tabii sen de aşk istiyorsan... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…