Sevgili Başak, bugün aşk hayatında oldukça seçici bir tutum sergiliyorsun. Her ilgi gösteren kişiye karşı aynı heyecanı hissetmiyorsun. Ancak bir kişi var ki, onunla olan etkileşimin oldukça güçlü. Derinlemesine sohbetler, birlikte paylaştığın küçük ama değerli detaylar kalbinin kapılarını aralıyor.

Lakin bu noktada aşk, kalbinde hızlı ve çalkantılı bir iz bırakmayacak... Hatta tam aksine, sakin ve kalıcı bir iz bırakacak. Aşkın, bir fırtına gibi hızlı ve çalkantılı değil, sakin ve derin bir deniz gibi, yavaşça ama kalıcı olarak hayatına dolacağı bir güne hazır ol. Yani, bugün kalbini çalmak zor olsa da bir kez kalbini açtıysan, hayatının tamamı değişecek! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…