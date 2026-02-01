Sevgili Başak, bugün Ay'ın burcuna geçişiyle birlikte daha güçlü bir kontrol duygusuyla doluyorsun. Aslan Dolunayı'nın ardından yaşadığın deneyimler, hayatındaki dengeleri, neyin fazla olduğunu ve neyin eksik kaldığını daha net bir şekilde gözler önüne serdi. Şimdi iş hayatında, düzen kurma, planlama ve sadeleşme gibi konular ön plana çıkıyor. Şubat'ın ilk günleri, verimliliğini artıracak kararlarla dolu olacak gibi görünüyor.

Tam da bu noktada, kendinle ilgili farkındalıklar da yaşayabilirsin. Sürekli olarak mükemmel olmaya çalışmanın seni nasıl yorduğunu anlamaya başlayabilirsin. Kendine karşı daha insancıl ve esnek davranmanın, düşündüğünden çok daha rahatlatıcı olabileceğini keşfedebilirsin. Böylece kurduğun yeni düzende, daha özgür ve başarıya daha yakın olabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise seçiciliğin artıyor. Her ilgi seni heyecanlandırmıyor ama biri varsa, etkisi güçlü oluyor. Derin sohbetler, paylaşılan küçük detaylar kalbini açıyor adeta. Bugün aşk, sakin ama kalıcı bir iz bırakabilir kalbinde... Aşkın, hızlı ve çalkantılı değil, sakin ve derin bir deniz gibi, yavaşça ama kalıcı olarak hayatına dolacağı bir güne hazır ol! Yani, bugün kalbini çalmak zor olsa da bir kez kalbini açtıysan, hayatın tümüyle değişebilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…