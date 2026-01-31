onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 1 Şubat Pazar Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
1 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? 1 Şubat Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Aslan burcunun ışıltısı altında gerçekleşen Dolunay, iş hayatında bir süredir belirsiz bir halde duran, seni yoran ve enerjini tüketen bir süreci sona erdiriyor. Bu belki uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir proje, belki de gözlerden uzakta devam eden bir rekabet olabilir. Her ne olursa olsun, bugün taşlar yerine oturuyor ve kontrol açıkça sana geçiyor! 

İç dünyanda ise güçlü bir farkındalık dalga dalga yayılıyor... Herkese yetişmeye çalışmanın seni nasıl yorduğunu, enerjini nasıl tükettiğini fark ediyorsun. Kendinle ilgili aldığın bir karar, önümüzdeki günlerde hem zihinsel hem de fiziksel olarak rahatlamanı sağlayacak. Bu rahatlama, hayatının her alanına olumlu bir şekilde yansıyacak. Şimdi kendi sınırlarını çizme ve sadece kişisel başarılar için hedeflerine odaklanma vakti. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, çok özel bir bağın vurgusu var. Bir bakış, bir dokunuş ya da sessiz bir an, sandığından çok daha derin izler bırakabilir kalbinde! Özellikle de bekarsan, kimseyi tanımadığın bir ortamda başlayan gizli bir yakınlaşma kalbini sarsabilir. Aşk bugün gösterişli değil ama çok gerçek ve hissedilir hale gelecek. Belki de aşkın en saf haliyle karşılaşacak ve Aslan Dolunayı'nda yalnızlık defterini sonsuza dek kapatacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

