Sevgili Başak, bugün Aslan burcunun ışıltısı altında gerçekleşen Dolunay, iş hayatında bir süredir belirsiz bir halde duran, seni yoran ve enerjini tüketen bir süreci sona erdiriyor. Bu belki uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir proje, belki de gözlerden uzakta devam eden bir rekabet olabilir. Her ne olursa olsun, bugün taşlar yerine oturuyor ve kontrol açıkça sana geçiyor!

İç dünyanda ise güçlü bir farkındalık dalga dalga yayılıyor... Herkese yetişmeye çalışmanın seni nasıl yorduğunu, enerjini nasıl tükettiğini fark ediyorsun. Kendinle ilgili aldığın bir karar, önümüzdeki günlerde hem zihinsel hem de fiziksel olarak rahatlamanı sağlayacak. Bu rahatlama, hayatının her alanına olumlu bir şekilde yansıyacak. Şimdi kendi sınırlarını çizme ve sadece kişisel başarılar için hedeflerine odaklanma vakti.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, çok özel bir bağın vurgusu var. Bir bakış, bir dokunuş ya da sessiz bir an, sandığından çok daha derin izler bırakabilir kalbinde! Özellikle de bekarsan, kimseyi tanımadığın bir ortamda başlayan gizli bir yakınlaşma kalbini sarsabilir. Aşk bugün gösterişli değil ama çok gerçek ve hissedilir hale gelecek. Belki de aşkın en saf haliyle karşılaşacak ve Aslan Dolunayı'nda yalnızlık defterini sonsuza dek kapatacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…