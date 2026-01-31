Sevgili Başak, bugün Aslan burcunun göz kamaştırıcı ışığı altında parlayan Dolunay, iş hayatında bir süredir belirsizlikle dolu, enerjini emen ve seni yıpratan bir dönemi sonlandırıyor. Bu belirsiz süreç, belki de uzunca bir süredir üzerine titrediğin bir proje olabilir. Ya da belki de perde arkasında devam eden, gözlerden uzak bir rekabetin sonu olabilir. Fakat ne olursa olsun, bugün tüm taşlar yerli yerine oturuyor ve kontrol tamamen senin eline geçiyor.

İç dünyanda ise güçlü bir farkındalık dalgası her yanını kaplıyor... Sürekli olarak herkese yetişmeye çalışmanın, seni ne kadar yıprattığını ve enerjini ne kadar tükettiğini anlıyorsun. Kendinle ilgili aldığın bir karar, önümüzdeki günlerde hem zihinsel hem de fiziksel olarak rahatlamanı sağlayacak. Bu rahatlama, hayatının her alanına olumlu bir şekilde yansıyacak. Şimdi, kendi sınırlarını belirleme ve sadece kişisel başarılar için hedeflerine odaklanma zamanı. Kendine öncelik ver, çünkü sen bunu hak ediyorsun! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…