Sevgili Başak, bugün Ay ve Jüpiter'in bir araya gelmesi, senin için yeni kapılar açıyor ve bu durum özellikle ekip çalışmaları ve sosyal çevrenle ilgili. Belki de bir süredir hayalini kurduğun bir iş teklifi, belki de bir arkadaşının yardımıyla eline geçebilir. Ya da belki de yeni bir projeye dahil olma fırsatı yakalayabilirsin. Bugünün ana teması ise 'büyümek'.

Öte yandan bugün, hedeflerini gözden geçirmeli ve daha büyük düşünmelisin. Böylece kendini hangi noktalarda sınırladığını fark edebilir ve bu durumu değiştirmek için cesur, ama aynı zamanda mantıklı adımlar atabilirsin. Unutma ki bu adımlar seni hem hedeflerine bir adım daha yaklaştırabilir hem de beklenmedik bir şekilde kazancını artırıp refah seviyeni yükseltebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…