1 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

31.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Şubat Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Dolunay'ın sağlığına etkisilerinden bahsedeceğiz. Bu büyüleyici olayın, Aslan burcunda gerçekleşmesi, senin uyku düzeninde bazı minik çatlaklara yol açabilir. Biliyoruz ki, gece geç saatlere kadar ekran karşısında vakit geçirmek zihnimizi fazlasıyla uyarıyor ve bu durum, senin 'Yorgunum ama bir türlü uykuya dalamıyorum' hallerine neden olabilir.

Bu durumda, akşam rutinini biraz daha basitleştirmen sana yardımcı olabilir. Belki bir kitap okuyabilir, belki de biraz meditasyon yapabilirsin. Unutma ki bedenin hızla toparlanabilmesi için ona biraz vakit ayırmakta fayda var. Kendine biraz daha zaman ayırmaya ne dersin, bu gece? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

