26 Ocak Pazartesi Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu
26 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Ocak Pazartesi günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Ocak Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzünde bir hareketlilik var. Neptün, enerjisini Koç burcuyla birleştiriyor ve bu durum, senin bedenin üzerinde belirgin bir etki yaratıyor. Neptün'ün bu geçişi, detaylara karşı hassasiyetini artırıyor. Bu hassasiyet, özellikle cilt ve saç bakımında kendini gösteriyor. Belki de bu dönemde, güzellik rutininin içindeki fazlalıklardan kurtulman gerekiyor. İhtiyacın olmayan, cildine ya da saçlarına fayda sağlamayan ürünleri bir kenara bırakmak, hem cildini hem de saçlarını rahatlatabilir.

Ayrıca gökyüzünün çekimi, enerji dengen üzerinde de etkili oluyor. Bu dönemde, düzenli ama kısa molalar almak, enerji seviyeni dengede tutman için oldukça önemli. Belki bir kitap okumak, belki de sevdiğin bir müzik eşliğinde kendine biraz zaman ayırmak, enerjini toplamanı sağlayabilir. Unutma, bu dönemde kendine biraz daha fazla özen göstermekte fayda var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
