21 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Ocak Çarşamba günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Ocak Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün senin için biraz hareketli geçebilir. Çünkü sinir sistemin oldukça hassas çalışıyor. Merkür'ün cazimi etkisiyle zihnini sürekli meşgul eden düşünceler, bedenini de huzursuz edebilir. Bu durum, genellikle ellerinde, kollarında veya omuz bölgende bir gerilim hissi olarak kendini gösterebilir.

Biliyoruz, bu durum biraz can sıkıcı olabilir. Ancak endişelenme, zira bu durumu dengelemek için sana birkaç önerimiz var. Öncelikle, ekran süreni azaltmayı denemelisin. Ayrıca, hareket etmeyi de unutmamalısın. Biraz egzersiz yapmak, özellikle de yoga veya meditasyon gibi sakinleştirici aktiviteler, sinir sistemini rahatlatabilir ve bedensel huzursuzluğunu azaltabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
