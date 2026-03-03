onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Flört Uygulamalarından Sıkılan Kadın Hayatının Aşkını Online Oyunda Buldu

Flört Uygulamalarından Sıkılan Kadın Hayatının Aşkını Online Oyunda Buldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.03.2026 - 14:40

Flört uygulamalarından yorulan 35 yaşındaki bir kadın, aşkı hiç beklemediği bir yerde buldu. Telefonunda oynadığı popüler bir kelime oyunu sayesinde tanıştığı kişiyle başlayan sohbet, kısa sürede gerçek bir ilişkiye dönüştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Flört uygulamalarından bunalan 35 yaşındaki Courtney DaCosta, aşkı hiç beklemediği bir yerde buldu.

Flört uygulamalarından bunalan 35 yaşındaki Courtney DaCosta, aşkı hiç beklemediği bir yerde buldu.

Telefonunda oynadığı popüler kelime oyunu sayesinde tanıştığı kişiyle başlayan sohbet, kısa sürede gerçek bir ilişkiye dönüştü. Çift, geçtiğimiz eylül ayında evlenerek hikâyelerini mutlu sonla taçlandırdı.

Amerika’nın Rhode Island eyaletinde yaşayan DaCosta, bir süre flört uygulamalarına ara verip zamanını daha keyifli bir uğraşa ayırmaya karar verdi. Scrabble’a benzer yapısıyla bilinen “Words With Friends” adlı çevrim içi kelime oyununu oynamaya başladı. Oyun sırasında Facebook üzerinden gelen bir eşleşme önerisiyle tanıştığı kişi, hayatının aşkı olacağını o an için elbette bilmiyordu.

Başlangıçta yalnızca kelime üzerinden rekabet eden ikili, kısa süre içinde oyun dışına taşan sohbetler etmeye başladı.

Başlangıçta yalnızca kelime üzerinden rekabet eden ikili, kısa süre içinde oyun dışına taşan sohbetler etmeye başladı.

Mesajlaşmalar derinleşti, telefon numaraları paylaşıldı ve saatler süren konuşmalar geldi. İlk buluşmalarında DaCosta evinde taco bar hazırladı; karşı taraf tatlı ve içecek getirdi. İkilinin anlattığına göre o akşam saatlerce sohbet edip güldüler ve birbirlerini uzun zamandır tanıyormuş hissine kapıldılar.

İlk randevunun ardından görüşmeler sıklaştı. Birlikte geçirilen zaman arttıkça ilişki de hızla ciddileşti. Çift, geçtiğimiz eylül ayında evlendi. Hatta düğün pastalarında, tanışmalarına vesile olan oyunun logosuna yer vererek hikayelerine sembolik bir gönderme yaptılar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın