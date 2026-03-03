Flört Uygulamalarından Sıkılan Kadın Hayatının Aşkını Online Oyunda Buldu
Flört uygulamalarından yorulan 35 yaşındaki bir kadın, aşkı hiç beklemediği bir yerde buldu. Telefonunda oynadığı popüler bir kelime oyunu sayesinde tanıştığı kişiyle başlayan sohbet, kısa sürede gerçek bir ilişkiye dönüştü.
Flört uygulamalarından bunalan 35 yaşındaki Courtney DaCosta, aşkı hiç beklemediği bir yerde buldu.
Başlangıçta yalnızca kelime üzerinden rekabet eden ikili, kısa süre içinde oyun dışına taşan sohbetler etmeye başladı.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
