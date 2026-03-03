Flört Uygulamalarından Sıkılan Kadın Hayatının Aşkını Online Oyunda Buldu

Mesajlaşmalar derinleşti, telefon numaraları paylaşıldı ve saatler süren konuşmalar geldi. İlk buluşmalarında DaCosta evinde taco bar hazırladı; karşı taraf tatlı ve içecek getirdi. İkilinin anlattığına göre o akşam saatlerce sohbet edip güldüler ve birbirlerini uzun zamandır tanıyormuş hissine kapıldılar.

İlk randevunun ardından görüşmeler sıklaştı. Birlikte geçirilen zaman arttıkça ilişki de hızla ciddileşti. Çift, geçtiğimiz eylül ayında evlendi. Hatta düğün pastalarında, tanışmalarına vesile olan oyunun logosuna yer vererek hikayelerine sembolik bir gönderme yaptılar.