Sevgili Başak, bugün senin için bir dönüm noktası olabilir. Neptün, Koç burcuna geçerek kontrol etme ihtiyacını, daha sakin ve güven verici bir atmosfere taşıyor. Aynı anda, maddi ve manevi paylaşımların ön planda olacağı bir döneme de giriyorsun. Tam da bu noktada ortaklaşa yürüttüğün işler, yatırımların, maddi ya da manevi destek aldığın konular üzerinde yeni düzenlemeler yapman gerekebilir.

Söz konusu para dahi olsa, bugün sezgilerinle hareket etmek ise doğru ve kazançlı sonuçlar elde etmeni sağlayabilir. Şimdi, kariyerinde derinlemesine düşünmeye ve sağlam adımlar atmaya başlayabilirsin. Bu, belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir iş fırsatına adım atman için harika bir fırsat olabilir. Sahi, güvenli alanında büyümek ve daha fazlasını kazanmak harika olmaz mı?

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bağların daha da derinleşeceği bir döneme giriyorsun. Neptün'ün Koç burcuna geçişi, ani ama güçlü bir tutkuyu işaret ediyor. Partnerinle arandaki güçlü çekimin, arzuların ve duyguların açıkça konuşulduğu, belki de ilişkinin yeni bir boyut kazandığı bir güne hazır olmalısın. Bugün aşkta da işte de kazanan tarafta yer alacağın belli. Yeter ki akışına bırak ve olduğu gibi yaşa... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…