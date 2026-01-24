onedio
25 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Ocak Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzünde Ay'ın hareketleri, seninle bir nevi dans ediyor. Bu dans, senin düzenli ve dengeli beslenmenin önemini bir kez daha hatırlamanı sağlıyor. Seçimlerinde sade ve doğal olanı tercih etmek, bedeninin ve ruhunun daha huzurlu olmasını sağlıyor.

Biraz kendine zaman ayır, kendini eleştirmeye biraz ara ver. Unutma ki kendine karşı olan eleştirilerin hem zihnin hem de bedenin üzerinde ağır bir yük oluşturuyor. Kendini olduğun gibi kabul et, sev. Bugün detoks günü değil, denge günü. Bedeninle, zihninle ve ruhunla olan dengeyi sağlamaya çalış. Kendini eleştirimeyi bir kenara bırak ve kendini sev! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
