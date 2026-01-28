Sevgili Başak, bugün seninle biraz kontrol etme isteğinden, bu konunun beden üzerindeki etkilerinden ve 'olduğu kadar' felsefesinden bahsetmek istiyoruz. Biliyoruz ki her şeyin mükemmel olmasını istiyorsun ve en küçük detaylara kadar her şeyin kontrolü senin elinde olmalı. Ancak bu durum, senin düşündüğünden çok daha fazla enerji harcamana sebep oluyor. Dikkat et, bu durum sadece zihinsel değil, bedensel yorgunluğa da yol açıyor.

Belki de bugün için 'olduğu kadar' demeyi denemeli ve hayatın akışına biraz daha fazla güvenmelisin. Zira, her şeyin mükemmel olması gerekmiyor değil mi? Bazen basitlik, en karmaşık durumları bile çözmenin anahtarı olabilir. Basitlik, sadece hayatı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda sana bir rahatlama hissi de verir. Böylece hayattan daha fazla tat alacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…