30 Ocak Cuma Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu
30 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
29.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Ocak Cuma günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün hayatının konforlu olmasını her zamankinden çok daha fazla arzu ediyorsun. Ancak konfor alanında kalmak için göz ardı ettiğin bedeninin, huzurunu kaçırıyor. Belki de farkında olmadan, kendini gereksiz yere yoruyorsun. Ya da iş dünyası için bedenine yeterince zaman tanımıyor ve mola dahi vermiyorsun. Sahi, günlük hayat için kendini ne kadar erteliyor veya ihmal ediyorsun? 

Tam da bu yüzden, bugün biraz kendine zaman ayırmalısın. Kendine 'idare ederim' demek yerine, 'ben bunu hak ediyorum' demeyi denemelisin. Kendini ödüllendirmenin, ruh halini yükseltmenin ve enerjini geri kazanmanın tam zamanı. Ruhuna ve bedenine şifa veren sensin, bunu unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

