Sevgili Başak, bugün enerjiye odaklanacağız! İş hayatında farklı düşünme tarzın ve her an harekete geçmeye hazır enerjinle herkesi şaşırtmaya hazırsın. Bu arada, alışılmışın dışında, belki de biraz radikal diyebileceğimiz bir fikrin mi var? Hadi bu fikri gündeme getir bugün. Vizyonunla etrafındakileri büyüleyebilir, radikal bir kararla güçlü bir iş girişimine de imza atabilirsin bu sayede.

Özellikle günün ilerleyen saatlerinde istifa etmek gündeminde yer alabilir. Zira, başarılarını bireyselleştirmek ve hedeflerin doğrultusunda emin adımlarla ilerlemek ilk önceliğin haline gelebilir. Yanında sana destek veren yakınlarının da olması ise bu süreçte daha da güçlenmen anlamına gelecektir. Kendini göster, başarılarınla alkışları topla... Ama en önemlisi, iş dünyasında fark yaratmaya hazır ol.

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise özgürlüğüne düşkünlüğünün arttığını görüyoruz. Karşındaki kişiyle, birbirinize özgürlük alanı tanıyan bir bağ kurmak istiyorsun, değil mi? Eğer isteklerini dürüstçe partnerinle paylaşırsan, kalbin bugün ihtiyacı olan özgürlüğü ilan edebilir ve sen nefes alabilirsin. Ancak sınırları aşmaya ve biraz da partnerini umursamamaya meyilli olursan, bu işleri altüst edebilir. Aşkın kolunu bacağını kırabilir... Yani, ayrılık için güçlü bir adım atmış olursun, dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…